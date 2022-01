Lotta Covid, infermiera simbolo nel mirino dei no vax. "Prova a fare l'influencer" (Di sabato 8 gennaio 2022) E' una delle infermiere simbolo della Lotta al Covid ed è salita alla ribalta della cronaca nella prima drammatica ondata pandemica. La sua immagine con il viso segnato dopo ore con indosso la ... Leggi su quotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) E' una delle infermieredellaaled è salita alla ribalta della cronaca nella prima drammatica ondata pandemica. La sua immagine con il viso segnato dopo ore con indosso la ...

Advertising

Mov5Stelle : Il MoVimento 5 Stelle esprime la sua solidarietà alla professoressa Antonella #Viola, vittima di ignobili minacce p… - nzingaretti : Nel corso dell’udienza privata con Papa Francesco, ho comunicato la decisione della @RegioneLazio di investire per… - nzingaretti : La deroga agli #AustralianOpen per #Djokovic è uno schifo. Un pessimo esempio di privilegio e uno schiaffo in facci… - GuadagnoRaffae2 : RT @nzingaretti: Nel corso dell’udienza privata con Papa Francesco, ho comunicato la decisione della @RegioneLazio di investire per acquist… - LiberyNaty : Vi ricordate quando mesi fa i #V_V vi dicevano come erano gestiti i vaccini e che non erano tutti uguali? Questa n… -