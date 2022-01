La Lega vince 3 ricorsi su 4: adesso cambia tutto in Serie A! (Di sabato 8 gennaio 2022) Arrivano delle importanti novità in vista della prossima giornata di Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Lega Calcio ha vinto 3 dei 4 ricorsi presentati al Tar contro le Asl. Di conseguenza, Salernitana, Udinese e Torino possono interrompere la quarantena. FOTO: Imago – Gravina Allo stato attuale dei fatti, dunque, Verona-Salernitana, Udinese-Atalanta e Torino-Fiorentina si potrebbero giocare. Per quanto riguarda il match di Verona, negli ultimi giorni erano già filtrate delle notizie positive per il regolare svolgimento del match. Torino-Fiorentina potrebbe essere rinviata a lundeì, mentre Udinese-Atalanta dovrebbe giocarsi domani. Il Tar dell’Emilia invece conferma il provvedimento per il Bologna, che quindi rimane bloccato. E così Cagliari-Bologna non si potrà giocare. Sarebbe l’unica gara non disputata della ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 gennaio 2022) Arrivano delle importanti novità in vista della prossima giornata diA. Secondo quanto riportato da Sky Sport, laCalcio ha vinto 3 dei 4presentati al Tar contro le Asl. Di conseguenza, Salernitana, Udinese e Torino possono interrompere la quarantena. FOTO: Imago – Gravina Allo stato attuale dei fatti, dunque, Verona-Salernitana, Udinese-Atalanta e Torino-Fiorentina si potrebbero giocare. Per quanto riguarda il match di Verona, negli ultimi giorni erano già filtrate delle notizie positive per il regolare svolgimento del match. Torino-Fiorentina potrebbe essere rinviata a lundeì, mentre Udinese-Atalanta dovrebbe giocarsi domani. Il Tar dell’Emilia invece conferma il provvedimento per il Bologna, che quindi rimane bloccato. E così Cagliari-Bologna non si potrà giocare. Sarebbe l’unica gara non disputata della ...

