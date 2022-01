Katia Ricciarelli lascia la Casa del GF Vip: “Non voglio essere cacciata dal pubblico a casa per 4 fessi” (Di domenica 9 gennaio 2022) In queste ore i concorrenti del GF Vip sono sul filo del rasoio in quanto stanno rischiando provvedimenti disciplinari molto rigidi. La produzione, allora, ha provveduto ad informare tutti gli inquilini della casa più spiata d’Italia di quello che li attende. Ad elencare tutto quello che potrebbe accadere è stata Soleil Sorge. Ad ogni modo, a seguito di tutto quello che è accaduto, Katia Ricciarelli ha dato luogo ad un colpo di testa, chiedendo un confronto immediato con Alfonso Signorini. Ecco cosa è successo. La produzione e i provvedimenti per i concorrenti La produzione del GF Vip ci ha tenuto ad informare i concorrenti che presto potrebbero essere presi dei serissimi provvedimenti nei loro confronti. Soleil, infatti, dopo aver appreso l’accaduto dopo un confronto con gli autori, ha ... Leggi su howtodofor (Di domenica 9 gennaio 2022) In queste ore i concorrenti del GF Vip sono sul filo del rasoio in quanto stanno rischiando provvedimenti disciplinari molto rigidi. La produzione, allora, ha provveduto ad informare tutti gli inquilini dellapiù spiata d’Italia di quello che li attende. Ad elencare tutto quello che potrebbe accadere è stata Soleil Sorge. Ad ogni modo, a seguito di tutto quello che è accaduto,ha dato luogo ad un colpo di testa, chiedendo un confronto immediato con Alfonso Signorini. Ecco cosa è successo. La produzione e i provvedimenti per i concorrenti La produzione del GF Vip ci ha tenuto ad informare i concorrenti che presto potrebberopresi dei serissimi provvedimenti nei loro confronti. Soleil, infatti, dopo aver appreso l’accaduto dopo un confronto con gli autori, ha ...

