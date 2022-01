Il report dell'Iss: aumento rapido nuove infezioni. Cala l'età dei positivi (Di sabato 8 gennaio 2022) AGI - Per l'undicesima settimana consecutiva c'è un aumento "rapido e generalizzato" del numero di nuove infezioni di Covid 19 in Italia. Lo indica l'Aggiornamento nazionale sull'epidemia dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), che registra 1.098 casi per 100.000 abitanti dal 27 dicembre al 2 gennaio, rispetto i 429 per 100.000 abitanti annotati dal 20 dicembre al 26 dicembre, secondo i dati di flusso Iss; anche quelli aggregati raccolti dal ministero della Salute vanno in questa direzione, segnando 1.669 per 100.000 abitanti nel periodo 31 dicembre-6 gennaio. Dal 20 dicembre al 2 gennaio sono stati segnalati 934.886 nuovi casi, tra i quali 721 decessi, valore che non include le persone decedute pure in quel periodo ma con una diagnosi antecedente al 20 dicembre. Sul conteggio dei ... Leggi su agi (Di sabato 8 gennaio 2022) AGI - Per l'undicesima settimana consecutiva c'è une generalizzato" del numero didi Covid 19 in Italia. Lo indica l'Aggiornamento nazionale sull'epidemia'Istituto Superiore di Sanità (Iss), che registra 1.098 casi per 100.000 abitanti dal 27 dicembre al 2 gennaio, rispetto i 429 per 100.000 abitanti annotati dal 20 dicembre al 26 dicembre, secondo i dati di flusso Iss; anche quelli aggregati raccolti dal ministeroa Salute vanno in questa direzione, segnando 1.669 per 100.000 abitanti nel periodo 31 dicembre-6 gennaio. Dal 20 dicembre al 2 gennaio sono stati segnalati 934.886 nuovi casi, tra i quali 721 decessi, valore che non include le persone decedute pure in quel periodo ma con una diagnosi antecedente al 20 dicembre. Sul conteggio dei ...

Advertising

reportrai3 : In Italia c'è chi organizza la telemedicina per le missioni in Antartide, ma Sergio Pillon non è stato neanche conv… - sulsitodisimone : Il report dell'Iss: aumento rapido nuove infezioni. Cala l'età dei positivi - SenatoreF : report dell'Unità di Crisi #RegioneCampania 4 gennaio, si contano 23mila positivi tra studenti e professori oltre 1… - NicolaPelleg89 : @MonicaLottoV @GiuseppePalma78 @a_meluzzi Scusi, mi può fornire la fonte dell'informazione che il vax non fa ospeda… - TSconti : @malikapollo @mauriziobernava @elecatta Leggi bene i report dell ISS, poi se li hai capiti ed interpretati, eventua… -