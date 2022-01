Finale Nadal-Cressy in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Melbourne 2021 (Di domenica 9 gennaio 2022) Rafa Nadal ha ottenuto l’accesso in Finale all’Atp 250 di Melbourne 2021 e sfiderà Maxime Cressy. Lo spagnolo vuole iniziare la stagione al meglio e va a caccia del suo decimo titolo Atp 250. Sconfitto in semiFinale Ruusuvuori al termine di una battaglia di circa due ore. Il suo avversario in Finale non sarà però Grigor Dimitrov, sconfitto a sorpresa dal qualificato Cressy. La sfida per il titolo svolgerà oggi, domenica 9 gennaio, non prima delle ore 09.00. La diretta televisiva del match non potrà essere offerta da alcuna emittente televisiva italiana, seppur vi sia la possibilità di seguire il match in streaming attraverso la piattaforma TennisTV; per seguire l’incontro sul portale di riferimento, ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Rafaha ottenuto l’accesso inall’Atp 250 die sfiderà Maxime. Lo spagnolo vuole iniziare la stagione al meglio e va a caccia del suo decimo titolo Atp 250. Sconfitto in semiRuusuvuori al termine di una battaglia di circa due ore. Il suo avversario innon sarà però Grigor Dimitrov, sconfitto a sorpresa dal qualificato. La sfida per il titolo svolgerà, domenica 9 gennaio, non prima delle ore 09.00. Latelevisiva del match non potrà essere offerta da alcuna emittente televisiva italiana, seppur vi sia la possibilità di seguire il match inattraverso la piattaforma TennisTV; per seguire l’incontro sul portale di riferimento, ...

