Covid, news. Iss: non vaccinati rischiano intensiva e morte 26 volte più. LIVE (Di sabato 8 gennaio 2022) Nell'ultimo aggiornamento del report esteso il dato registrato è in relazione con i vaccinati con richiamo. Scontro sul ritorno in classe, respinto l'appello dei presidi. Rientro rinviato in Campania, il governo vuole impugnare la decisione di De Luca. In vigore il nuovo Decreto con l'obbligo di vaccino per gli over 50, multa da 100 euro per i non vaccinati e il divieto di entrare nei posti di lavoro senza super green pass. Lunedì conferenza stampa di Draghi sulle misure

