Certificazioni | test e fashion hub per il mondo moda

Da 40 anni, Analytical Group si occupa ai massimi livelli del mondo della certificazione in diversi settori eseguendo analisi e prove sia in laboratorio che sul campo e oggi punta a diventare leader di settore per il prodotto moda. Fondato nel 1982 ad Arzignano, in provincia di Vicenza, il gruppo è cresciuto fino a diventare uno dei principali player internazionali per le imprese offrendo i suoi servizi di supporto alla compliance internazionale dei prodotti, accreditati in tutto il mondo, in oltre 80 Paesi. Guidato da Mattia Armelli, ceo di AConsulting e cco di Gruppo per Analytical, manager e imprenditore con anni di esperienza sul campo, esperto di economia, marketing e management, che dichiara: «L'obiettivo di Analytical Group è diventare leader nel testing di prodotto per il mondo della ...

