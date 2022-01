C’è Posta per Te 2022, anticipazioni prima puntata 8 gennaio: storie, sigla, ospiti di stasera e quando finisce (Di sabato 8 gennaio 2022) I fan di C’è Posta per Te, il people show condotto da anni da Maria De Filippi, possono tirare un sospiro di sollievo perché tra pochissime ore il programma, amatissimo e seguito da milioni di telespettatori, tornerà in onda con una nuova stagione. C’è Posta per te: anticipazioni puntata 8 gennaio 2022 Sono tante, anche quest’anno, le storie che Maria De Filippi racconterà in studio e tante persone che si succederanno davanti alla famosa busta. La trasmissione, lo ricordiamo, è una sorta di romanzo popolare italiano, che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari. Come al solito non mancheranno gli ospiti vip con i loro regali. Chi sono gli ospiti di stasera di C’è Posta per Te? ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 gennaio 2022) I fan di C’èper Te, il people show condotto da anni da Maria De Filippi, possono tirare un sospiro di sollievo perché tra pochissime ore il programma, amatissimo e seguito da milioni di telespettatori, tornerà in onda con una nuova stagione. C’èper te:Sono tante, anche quest’anno, leche Maria De Filippi racconterà in studio e tante persone che si succederanno davanti alla famosa busta. La trasmissione, lo ricordiamo, è una sorta di romanzo popolare italiano, che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari. Come al solito non mancheranno glivip con i loro regali. Chi sono glididi C’èper Te? ...

