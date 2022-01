Caso Epstein | una testimonianza inguaia il principe Andrea | «Giuffre mi disse che era andata a letto con lui»

(Di sabato 8 gennaio 2022) C’è una nuovache aggrava la posizione delAndrew, duca di York e figlio della regina Elisabetta II, coinvolto negli scandali sessuali legati al suo rapporto con Jeffrey, il miliardario morto in carcere il 10 agosto 2019. Una testimone ha rivelato che Virginia, una tra le presunte vittime che hanno denunciato gli abusi, gli«che eracon ila Londra». Si tratta di Carolyn Andriano, teste nel processo a New York contro Ghislaine Maxwell, riconosciuta colpevole di traffico di minorenni e complice di. Stando al racconto di Andriano riportato dal Daily Mail, nel 2001, ancora minorenne, la contattò dicendole che si ...

