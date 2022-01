Camion in bilico sull’orlo del precipizio: il mezzo incastrato sopra il dirupo – Video (Di sabato 8 gennaio 2022) Un Camion è rimasto per tre giorni sull’orlo del precipizio, sopra un dirupo di 100 metri d’altezza, nella regione dello Shanxi, in Cina. L’autista ha dichiarato alle autorità locali di aver seguito il navigatore satellitare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Unè rimasto per tre giornidelundi 100 metri d’altezza, nella regione dello Shanxi, in Cina. L’autista ha dichiarato alle autorità locali di aver seguito il navigatore satellitare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fabio_de_santi : Cina, camion incastrato sull’orlo del precipizio: in bilico a 100 metri d’altezza. Illeso - ilfattovideo : Camion in bilico sull’orlo del precipizio: il mezzo incastrato sopra il dirupo – Video - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? #Cina, camion incastrato sull’orlo del #precipizio: in bilico a 1… - emmabaccaglio : Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? #Cina, camion incastrato sull’orlo del #precipizio: in bilic… - zazoomblog : In bilico a oltre 100 metri daltezza: camion sullorlo del precipizio - #bilico #oltre #metri #daltezza: -

Ultime Notizie dalla rete : Camion bilico In bilico a oltre 100 metri d'altezza: camion sull'orlo del precipizio Ha seguito il tragitto consigliato dal suo navigatore per poi ritrovarsi sull'orlo di un precipizio a più di 100 metri d'altezza. E' accaduto a un autista di un camion in Cina

Camion carico di animali finisce fuori strada Per cause in corso d'accertamento, il mezzo, uscendo dall'autostrada per una sosta programmata, nei pressi di un parcheggio ha perso il controllo e si è ritrovato con il carico in bilico, pendente ...

Cina, camion incastrato sull’orlo del precipizio: in bilico a 100 metri d’altezza Corriere TV Cina, camion incastrato sull’orlo del precipizio: in bilico a 100 metri d’altezza Una scena da film che è però realmente accaduta all’autista, e all’altra persona a bordo con lui, di un camion in Cina mentre stavano percorrendo una impervia e stretta strada di montagna nella region ...

Il camion sull'orlo del precipizio: in bilico a 100 metri dal vuoto Come riferiscono i media locali, il guidatore del mezzo pesante è rimasto bloccato su una strada di montagna dopo aver seguito il tragitto che gli avrebbe consigliato il navigatore satellitare. Un cam ...

Ha seguito il tragitto consigliato dal suo navigatore per poi ritrovarsi sull'orlo di un precipizio a più di 100 metri d'altezza. E' accaduto a un autista di unin CinaPer cause in corso d'accertamento, il mezzo, uscendo dall'autostrada per una sosta programmata, nei pressi di un parcheggio ha perso il controllo e si è ritrovato con il carico in, pendente ...Una scena da film che è però realmente accaduta all’autista, e all’altra persona a bordo con lui, di un camion in Cina mentre stavano percorrendo una impervia e stretta strada di montagna nella region ...Come riferiscono i media locali, il guidatore del mezzo pesante è rimasto bloccato su una strada di montagna dopo aver seguito il tragitto che gli avrebbe consigliato il navigatore satellitare. Un cam ...