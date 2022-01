Bianchi: «La legge è chiara, ci sono gli estremi per impugnare l’ordinanza di De Luca sulle scuole» (Di sabato 8 gennaio 2022) In un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, dichiara guerra a De Luca e a chiunque voglia prorogare la ripresa della scuola in presenza dopo le vacanze di Natale. «Nessuno nega che ci sia stata in queste settimane una ripresa dei contagi, legati anche alle festività. Rispetto all’anno scorso c’è, però, una grande differenza: il vaccino. Il personale scolastico, anche prima dell’obbligo, era vaccinato già al 95%, studentesse e studenti hanno risposto con entusiasmo e responsabilità alla campagna e nella fascia di età tra i 12 e i 19 anni la copertura è oltre il 75%. Il vaccino è lo strumento per tutelare la scuola, per un ritorno alla normalità. Chiedo a tutti un atto di responsabilità: a chi tra gli adulti ancora non si è immunizzato, alle famiglie, alle Asl, perché tutti ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 gennaio 2022) In un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera, il ministro dell’Istruzione, Patrizio, diguerra a Dee a chiunque voglia prorogare la ripresa della scuola in presenza dopo le vacanze di Natale. «Nessuno nega che ci sia stata in queste settimane una ripresa dei contagi, legati anche alle festività. Rispetto all’anno scorso c’è, però, una grande differenza: il vaccino. Il personale scolastico, anche prima dell’obbligo, era vaccinato già al 95%, studentesse e studenti hanno risposto con entusiasmo e responsabilità alla campagna e nella fascia di età tra i 12 e i 19 anni la copertura è oltre il 75%. Il vaccino è lo strumento per tutelare la scuola, per un ritorno alla normalità. Chiedo a tutti un atto di responsabilità: a chi tra gli adulti ancora non si è immunizzato, alle famiglie, alle Asl, perché tutti ...

Advertising

napolista : #Bianchi: «La legge è chiara, ci sono gli estremi per impugnare l’ordinanza di #DeLuca sulle #scuole» Il ministro… - gigilorenz : RT @petunianelsole: Il ministero dell'Istruzione Bianchi ha convocato i sindacati della scuola domattina alle 10 per una informativa sulle… - CarpaneseSilva1 : RT @petunianelsole: Il ministero dell'Istruzione Bianchi ha convocato i sindacati della scuola domattina alle 10 per una informativa sulle… - Loredanataberl1 : RT @petunianelsole: Il ministero dell'Istruzione Bianchi ha convocato i sindacati della scuola domattina alle 10 per una informativa sulle… - Scontrosadrya : RT @petunianelsole: Il ministero dell'Istruzione Bianchi ha convocato i sindacati della scuola domattina alle 10 per una informativa sulle… -