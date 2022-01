1000 posti al?Gff per i giurati vaccinati (Di sabato 8 gennaio 2022) di Monica De Santis Appello di Claudio?Gubitosi ai genitori dei suoi giovani giurati.?“Fate vaccinare i vostri ragazzi”. Il festival cinematografico giunto alla sua 52° edizione dunque scende in campo per sensibilizzare alla vaccinazione contro il covid – 19. Un appello accorato, per evitare di ricadere in un nuovo lockdown, per evitare di dover sospendere nuovamente le attività culturali, ma soprattutto per tutelare la salute di tutti, soprattutto dei ragazzi, che sono il futuro del nostro paese. E così il patron del GFF promette 1000 posti in giuria, per l’edizione 2022, per i ragazzi i cui genitori attesteranno l’avvenuta vaccinazione contro il?Covid – 19. “Ancora una volta viviamo un momento di estrema difficoltà. Siamo stretti nella morsa di questa emergenza sanitaria che non ci molla. Viviamo lo sgomento, quasi l’incredulità nel ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 8 gennaio 2022) di Monica De Santis Appello di Claudio?Gubitosi ai genitori dei suoi giovani.?“Fate vaccinare i vostri ragazzi”. Il festival cinematografico giunto alla sua 52° edizione dunque scende in campo per sensibilizzare alla vaccinazione contro il covid – 19. Un appello accorato, per evitare di ricadere in un nuovo lockdown, per evitare di dover sospendere nuovamente le attività culturali, ma soprattutto per tutelare la salute di tutti, soprattutto dei ragazzi, che sono il futuro del nostro paese. E così il patron del GFF promettein giuria, per l’edizione 2022, per i ragazzi i cui genitori attesteranno l’avvenuta vaccinazione contro il?Covid – 19. “Ancora una volta viviamo un momento di estrema difficoltà. Siamo stretti nella morsa di questa emergenza sanitaria che non ci molla. Viviamo lo sgomento, quasi l’incredulità nel ...

Advertising

franz056 : Ci sono posti in Italia che sono 1000 volte meglio delle Maldive......che poi che cosa c'è di bello fare migliaia d… - solospettacolo : Gubitosi, a Giffoni riservo 1000 posti in giuria per i vaccinati - siciliafeed : Gubitosi, a Giffoni riservo 1000 posti in giuria per i vaccinati - solocine : Gubitosi, a Giffoni riservo 1000 posti in giuria per i vaccinati - glooit : Gubitosi, a Giffoni riservo 1000 posti in giuria per i vaccinati leggi su Gloo -