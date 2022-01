Uomini e Donne, Tina Cipollari attacca Gianni Sperti: “Dieci chili di ovatta per riempirti le mutande, la natura è stata poco generosa con te” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nonostante Uomini e Donne sia sospeso per le feste natalizie fino a lunedì 10 gennaio, gli opinionisti più amati del talk pomeridiano di Canale 5 continuano ad intrattenere i propri fan. Durante la matTinata dell’Epifania appena trascorsa, Gianni Sperti ha infatti scritto un messaggio ironico a Tina Cipollari: “Mi dispiace, sicuramente sarai stanca per la nottata che hai dovuto affrontare. Auguri Befana”, si legge nel Whatsapp pubblicato su Instagram da Sperti. Allora l’altra opinionista di Maria De Filippi ha replicato a tono: “Sì, mi sento tanto stanca, una nottata terribile. Guarda che sono passata anche da te, nella calza troverai Dieci chili di ovatta per riempirti le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nonostantesia sospeso per le feste natalizie fino a lunedì 10 gennaio, gli opinionisti più amati del talk pomeridiano di Canale 5 continuano ad intrattenere i propri fan. Durante la matta dell’Epifania appena trascorsa,ha infatti scritto un messaggio ironico a: “Mi dispiace, sicuramente sarai stanca per la nottata che hai dovuto affrontare. Auguri Befana”, si legge nel Whatsapp pubblicato su Instagram da. Allora l’altra opinionista di Maria De Filippi ha replicato a tono: “Sì, mi sento tanto stanca, una nottata terribile. Guarda che sono passata anche da te, nella calza troveraidiperle ...

