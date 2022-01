Un equivoco di fondo sulla Dad (Di venerdì 7 gennaio 2022) C’è , senza risolvere il quale non si verrà mai a capo delle giuste ragioni dei presidi che la richiedono e di quelle altrettanto giuste del ministro Bianchi che vuole scongiurarla. Ed è questo: si è legata a doppio filo la Dad al Covid, a partire dalle raffazzonate contromisure del 2020, individuandola tout court come didattica d’emergenza, come problema anziché soluzione. Ad esempio, se c’è lo sciopero dei mezzi pubblici, uno studente che resta appiedato può connettersi alle lezioni tramite Dad? No, perché la non ha il Covid né è contatto stretto in isolamento. Se uno studente si becca un malanno che gli impedisce di uscire di casa ma lo lascia lucido abbastanza da seguire delle spiegazioni, può connettersi alle lezioni tramite Dad? No, a meno che non abbia il Covid: altrimenti deve passare la mattinata a guardare la tv o a compulsare i social. E se invece uno studente viene ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 gennaio 2022) C’è , senza risolvere il quale non si verrà mai a capo delle giuste ragioni dei presidi che la richiedono e di quelle altrettanto giuste del ministro Bianchi che vuole scongiurarla. Ed è questo: si è legata a doppio filo la Dad al Covid, a partire dalle raffazzonate contromisure del 2020, individuandola tout court come didattica d’emergenza, come problema anziché soluzione. Ad esempio, se c’è lo sciopero dei mezzi pubblici, uno studente che resta appiedato può connettersi alle lezioni tramite Dad? No, perché la non ha il Covid né è contatto stretto in isolamento. Se uno studente si becca un malanno che gli impedisce di uscire di casa ma lo lascia lucido abbastanza da seguire delle spiegazioni, può connettersi alle lezioni tramite Dad? No, a meno che non abbia il Covid: altrimenti deve passare la mattinata a guardare la tv o a compulsare i social. E se invece uno studente viene ...

