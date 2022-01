Sul nucleare l'indigeribile vecchia ricetta d'Europa, spacciata per nuova (Di venerdì 7 gennaio 2022) (di Ferdinando Boero, professore ordinario di Zoologia e Antropologia presso l’Università di Napoli Federico II e di Rosalba Giugni, presidente di Marevivo) I nuclearisti stanno riuscendo a far considerare sostenibile il nucleare. E se avessero ragione? Non siamo esperti di energia e i discorsi dei nuclearisti potrebbero anche convincerci, ma resta qualche dubbio. Dicono che il problema delle scorie non sussista. Sarà. Ma non riusciamo a dislocare le poche scorie prodotte dalla breve stagione nucleare italiana: dove propongono di collocarle? Si riparano dietro le scorie ospedaliere per far passare anche quelle delle centrali. Non mi paiono ragionamenti sensati. Temo che la sindrome NIMBY (Non nel mio giardino) sia molto diffusa. Diciamo che accetto che si mettano scorie e centrali nel mio giardino se vanno anche nel giardino di chi propone di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) (di Ferdinando Boero, professore ordinario di Zoologia e Antropologia presso l’Università di Napoli Federico II e di Rosalba Giugni, presidente di Marevivo) I nuclearisti stanno riuscendo a far considerare sostenibile il. E se avessero ragione? Non siamo esperti di energia e i discorsi dei nuclearisti potrebbero anche convincerci, ma resta qualche dubbio. Dicono che il problema delle scorie non sussista. Sarà. Ma non riusciamo a dislocare le poche scorie prodotte dalla breve stagioneitaliana: dove propongono di collocarle? Si riparano dietro le scorie ospedaliere per far passare anche quelle delle centrali. Non mi paiono ragionamenti sensati. Temo che la sindrome NIMBY (Non nel mio giardino) sia molto diffusa. Diciamo che accetto che si mettano scorie e centrali nel mio giardino se vanno anche nel giardino di chi propone di ...

