Serie C, Fontana: “Regola dei 13? Lega Pro non è la Serie A. Si corre il rischio…” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le dichiarazioni del tecnico dell'Imolese (squadra del girone B di Serie C), Gaetano Fontana, sulla decisione della Serie A di disputare le gare con 13 giocatori negativi disponibili, disposizione che potrebbe interessare anche Serie B e Lega Pro Leggi su mediagol (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le dichiarazioni del tecnico dell'Imolese (squadra del girone B diC), Gaetano, sulla decisione dellaA di disputare le gare con 13 giocatori negativi disponibili, disposizione che potrebbe interessare ancheB ePro

Advertising

CristoTamago : @tombogert Fontana to ascoli Serie B news???? - Alessan93640678 : @SkyItalia @damore_marco @SalvioEspo Degnio finale di una serie epica anche se io piangevo come una fontana ?????????? - tabellamercatob : Da stamane #Calciomercato invernale Trattative 'calde' #serieb (dal sito @psb_original) Cavion, Da Cruz, Moncini,… - ozgurxezgi : io non penso che troverò mai una serie come sen çal kapimi ed è per questo che durante tutta la son bölüm ero tutta… - Acquis_view : Nuovi livelli di #indizisocial (e di #intrighisocial nel momento in cui la storia in questione verrà eliminata nel… -