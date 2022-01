Ruby Soho | “In WWE non è stato tempo sprecato | lottare con Liv Morgan è stato uno dei miei periodi preferiti”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Dal suo arrivo in AEWè diventata immediatamente uno dei nomi di spicco nel panorama del Wrestling femminile, dal debutto di All Out 2021 ad oggi l’ex WWE ha ottenuto ben due opportunità titolate. Prima dell’episodio di Dynamite del 5 gennaio in cui ha affrontato Jade Gargill con in palio il titolo TBS, The Runaway è stata intervistata ai microfoni del New York Post ed ha parlato del suo periodo in WWE. Nonostante non abbia mai vinto un titolo alla corte di Vince McMahon,ricorda con piacere quel periodo in particolar modo grazie alla compagnia dell’amica Liv. “Non è, ho imparato tanto”non rimpiange gli anni trascorsi in WWE anche ...

AEW tweeted the following a few hours ago, stating that due to "medical protocol", a Battle Of The Belts card alteration will be confirmed on tonight's episode of Rampage:-TOMORRO ...Ruby Soho recently reflected back on her time working with WWE and why The Riott Squad never managed to hold any gold.