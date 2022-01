Roma, terribile incidente nella notte: si schianta contro un albero, morto 29enne (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, incidente mortale questa notte intorno alle 3:00, quando un giovane a bordo della sua moto ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un albero. E’ successo sul Lungotevere Maresciallo Diaz. Leggi anche: Roma, terribile incidente tra un’auto e uno scooter: 18enne perde la vita il giorno di Capodanno incidente mortale sul Lungotevere A bordo della moto si trovava un ragazzo di 29 anni che viaggiava in direzione Ponte Milvio. Ad un tratto, per cause ancora in fase di accertamento, il giovane ha perso il controllo del suo mezzo, una moto Aprilia, è finito fuori strada ed è andato ad impattare violentemente contro un albero. Lo scontro è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 gennaio 2022)mortale questaintorno alle 3:00, quando un giovane a bordo della sua moto ha perso la vita dopo essersitoun. E’ successo sul Lungotevere Maresciallo Diaz. Leggi anche:tra un’auto e uno scooter: 18enne perde la vita il giorno di Capodannomortale sul Lungotevere A bordo della moto si trovava un ragazzo di 29 anni che viaggiava in direzione Ponte Milvio. Ad un tratto, per cause ancora in fase di accertamento, il giovane ha perso illlo del suo mezzo, una moto Aprilia, è finito fuori strada ed è andato ad impattare violentementeun. Lo sè stato ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, terribile incidente nella notte: si schianta contro un albero, morto 29enne - Interismo4 : RT @BisInterista: Mourinho è ossessionato dal Milan, mi dispiace per i tifosi della Roma onestamente. Avere un allenatore in fissa con le s… - Francesco_Re2OO : @NandoPiscopo1 @_Sim95_ @massimilianodu @leviack______ @sa_kojiro Ma dopo i positivi ok, questo prima ancora con tu… - BisInterista : Mourinho è ossessionato dal Milan, mi dispiace per i tifosi della Roma onestamente. Avere un allenatore in fissa co… - WCostituzione : @EmaEuropeo A proposito di blackout, in Iran nel 2008 certuni si accordarano per accendere gli elettrodomestici ene… -