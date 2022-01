“Ricoveri tra i più piccoli in aumento, il vaccino è ancora poco diffuso tra i bambini”: l’intervista al direttore della Pediatria del Sacco di Milano (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Nella prima ondata di bambini malati ce n’erano stati pochissimi ma ricordiamoci che vivevano chiusi in casa. Con l’aumento dei contagi c’è un aumento delle ospedalizzazioni e dei bambini che hanno bisogno di cure particolari”. Così Giuseppe Banderali, vicepresidente Società Italiana Pediatri e direttore di Pediatria e Neonatologia all’ospedale San Paolo di Milano. “In particolare – continua – nella fascia dei bimbi non vaccinati, sotto i 12 anni, perché come è logico l’ostacolo al virus è il vaccino e si diffonde più rapidamente in una popolazione che non vaccinata”. Resta comunque meno grave il decorso della malattia nei bambini: “I bambini con il Covid il più delle volte li dimettiamo – spiega ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Nella prima ondata dimalati ce n’erano stati pochissimi ma ricordiamoci che vivevano chiusi in casa. Con l’dei contagi c’è undelle ospedalizzazioni e deiche hanno bisogno di cure particolari”. Così Giuseppe Banderali, vicepresidente Società Italiana Pediatri edie Neonatologia all’ospedale San Paolo di. “In particolare – continua – nella fascia dei bimbi non vaccinati, sotto i 12 anni, perché come è logico l’ostacolo al virus è ile si diffonde più rapidamente in una popolazione che non vaccinata”. Resta comunque meno grave il decorsomalattia nei: “Icon il Covid il più delle volte li dimettiamo – spiega ...

