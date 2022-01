Pronto l’inciucio per Di Maio premier e Draghi al Quirinale pur di non far vincere Berlusconi (Di venerdì 7 gennaio 2022) “L’unica cosa chiara, a poco più di due settimane dall’inizio della partita per il Quirinale, è che l’ipotesi Mario Draghi è solidamente in campo”, scrive stamattina il Corriere della Sera, in un lungo articolo di retroscena sulla partita del Colle. Purtroppo accanto alle certezze ci sono anche i dubbi, come quello che conduce al possibile approdo di Luigi Di Maio a Palazzo Chigi come premier. Ebbene sì: l’inciucio di Palazzo tra M5S e Pd, con la possibile sponda della Lega(che l’asse di centrosinistra cerca in tutti i modi di buttare fuori dal governo) potrebbe portare Gigino da Pomigliano sulla poltrona più alta del governo, con l’obiettivo di chiudere il cerchio di Draghi al Quirinale e di Berlusconi a casa. L’incubo del Cavaliere al ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 gennaio 2022) “L’unica cosa chiara, a poco più di due settimane dall’inizio della partita per il, è che l’ipotesi Marioè solidamente in campo”, scrive stamattina il Corriere della Sera, in un lungo articolo di retroscena sulla partita del Colle. Purtroppo accanto alle certezze ci sono anche i dubbi, come quello che conduce al possibile approdo di Luigi Dia Palazzo Chigi come. Ebbene sì:di Palazzo tra M5S e Pd, con la possibile sponda della Lega(che l’asse di centrosinistra cerca in tutti i modi di buttare fuori dal governo) potrebbe portare Gigino da Pomigliano sulla poltrona più alta del governo, con l’obiettivo di chiudere il cerchio diale dia casa. L’incubo del Cavaliere al ...

