Omicron, ospedali e sistema sanitario sotto stress. Ecco cosa sta succedendo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Variante Omicron, ospedali sotto stress . "Siamo in un baratro . Le postazioni di ossigeno sono esaurite , per ora ci stiamo aiutando con le riserve. Ma la situazione è molto pesante. Il pronto ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Variante. "Siamo in un baratro . Le postazioni di ossigeno sono esaurite , per ora ci stiamo aiutando con le riserve. Ma la situazione è molto pesante. Il pronto ...

Advertising

Corriere : I medici napoletani: «Con Omicron situazione critica, misure drastiche o dovremo scegliere chi curare» - Corriere : «Solo con le tre dosi si è protetti da Omicron. In un mese ospedali pieni» - TizianaFerrario : vorrei solo sapere perché le nuove regole partono persino dal 15 febbraio e non subito.Anche questo è frutto di me… - paglialunga00 : RT @RobertoBurioni: Il virus si sta 'raffreddorizzando'? Ancora non possiamo dirlo. Quello che possiamo invece dire con certezza su Omicron… - ferrix88 : @Quintomioo Greenpass serve solo per portare alla vaccinazione. Ormai non basta più una percentuale, omicron non è… -