Obbligo vaccinale, sarà il Fisco a multare i no-vax (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’Agenzia delle Entrate li individuerà tramite le anagrafi vaccinali e li sanzionerà con un’ammenda da 100 euro a partire dal 1° febbraio Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’Agenzia delle Entrate li individuerà tramite le anagrafi vaccinali e li sanzionerà con un’ammenda da 100 euro a partire dal 1° febbraio

