Obbligo vaccinale dal primo febbraio per gli over 50: la multa una tantum da 100 euro e le nuove regole (Di venerdì 7 gennaio 2022) La multa per chi non rispetterà l’Obbligo vaccinale sarà di 100 euro una tantum. Si dovrà immunizzare chi ha già 50 anni o li compirà entro il 15 gennaio. I controlli saranno demandati all’Agenzia delle Entrate e saranno effettuati attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente e dell’anagrafe vaccinale. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ultimo decreto Covid, prevista per oggi, ecco il calendario della stretta, in attesa dei probabilissimi ricorsi dei No vax. Con qualche punto ancora da chiarire. Come quello delle ripercussioni della multa per non aver ottemperato all’Obbligo vaccinale: cosa succede a chi è lavoratore? Se viene multato potrà continuare a lavorare? Poi c’è il fronte ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022) Laper chi non rispetterà l’sarà di 100una. Si dovrà immunizzare chi ha già 50 anni o li compirà entro il 15 gennaio. I controlli saranno demandati all’Agenzia delle Entrate e saranno effettuati attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente e dell’anagrafe. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ultimo decreto Covid, prevista per oggi, ecco il calendario della stretta, in attesa dei probabilissimi ricorsi dei No vax. Con qualche punto ancora da chiarire. Come quello delle ripercussioni dellaper non aver ottemperato all’: cosa succede a chi è lavoratore? Se vieneto potrà continuare a lavorare? Poi c’è il fronte ...

