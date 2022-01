Obbligo a sorpresa per i calciatori di Serie A: la notizia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo gli ultimi giorni di caos per la Serie A, potrebbe esserci un’importante svolta. Difatti stando a quanto riferito da Nicolò Schira, pare che il Consiglio Federale stia valutando di istituire la terza dose obbligatoria per tutti i calciatori. Potrebbe essere una soluzione che garantirebbe al campionato di proseguire senza particolari problemi. Una decisione che eviterebbe spiacevoli eventi come quelli accaduti nell’ultimo turno di Serie A. Inoltre, così facendo, si escluderebbe il rinvio delle partite causa Covid. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori aggiornamenti e la situazione diventerà ancora più chiara. Il Consiglio Federale #FIGC in agenda il 21 gennaio potrebbe istituire la terza dose vaccinale obbligatoria per tutti i calciatori. Valutazioni in corso. #Covid 19— Nicolò Schira ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo gli ultimi giorni di caos per laA, potrebbe esserci un’importante svolta. Difatti stando a quanto riferito da Nicolò Schira, pare che il Consiglio Federale stia valutando di istituire la terza dose obbligatoria per tutti i. Potrebbe essere una soluzione che garantirebbe al campionato di proseguire senza particolari problemi. Una decisione che eviterebbe spiacevoli eventi come quelli accaduti nell’ultimo turno diA. Inoltre, così facendo, si escluderebbe il rinvio delle partite causa Covid. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori aggiornamenti e la situazione diventerà ancora più chiara. Il Consiglio Federale #FIGC in agenda il 21 gennaio potrebbe istituire la terza dose vaccinale obbligatoria per tutti i. Valutazioni in corso. #Covid 19— Nicolò Schira ...

