Nvidia ha trovato nel Metaverso il posto ideale per testare il suo sistema a guida autonoma | il video è da shock

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Unda migliaia di visualizzazioni postato direttamente sul profilo YouTube dall’azienda tecnologica californiana, uno dei leader nello sviluppo di processori grafici per il mercatoludico e professionale, oltre a moduli System-on-a-chip per il Mobile computing e per l’industria automobilistica, lascia di stucco., il logo – Adobe StockDRIVE Concierge utilizza l’intelligenza di Omniverse Avatar per fungere da assistente digitale per chiunque. CombinaDRIVE IX, percezione DRIVE AV 4D, SDK di intelligenza artificiale con accelerazione GPU Riva e una serie di reti neurali profonde per deliziare i clienti su ogni unità. Omniverse Avatar collega l’intelligenza artificiale del parlato, la visione artificiale, la comprensione del linguaggio naturale, i motori ...