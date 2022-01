“Non ti disunire, Gaetano”: ecco chi lo dice a Manfredi sulla gestione dei fondi per Napoli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Si sanno tre, quattro cose a proposito dei fondi che arriveranno a Napoli nel post (si spera) pandemia. La prima è che ammontano a 1,3 miliardi di euro (in 20 anni) solo per quanto riguarda la fonte nazionale. La seconda è che, a proposito di questi ultimi, entro il 15 febbraio, dovrà essere presentato un piano di rientro. La terza è che se ne parlerà ufficialmente in consiglio comunale tra giusto 2 settimane: il 21 gennaio. La quarta è che per la parte dei fondi europei, strutturali e del Pnrr, si devono presentare i progetti giusti per accedere ai bandi. Ci vuole, quindi, unità d’intenti. Il sindaco Manfredi lo va predicando da tempo dentro e fuori la sala dei Baroni. Salvo, però, disunirsi quando comincia a tradurre in delibere la sua azione di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Si sanno tre, quattro cose a proposito deiche arriveranno anel post (si spera) pandemia. La prima è che ammontano a 1,3 miliardi di euro (in 20 anni) solo per quanto riguarda la fonte nazionale. La seconda è che, a proposito di questi ultimi, entro il 15 febbraio, dovrà essere presentato un piano di rientro. La terza è che se ne parlerà ufficialmente in consiglio comunale tra giusto 2 settimane: il 21 gennaio. La quarta è che per la parte deieuropei, strutturali e del Pnrr, si devono presentare i progetti giusti per accedere ai bandi. Ci vuole, quindi, unità d’intenti. Il sindacolo va predicando da tempo dentro e fuori la sala dei Baroni. Salvo, però, disunirsi quando comincia a tradurre in delibere la sua azione di ...

