Mattarella consegna a Cristoforetti il Tricolore per la Stazione spaziale – Video

"E' un grande piacere, sarà accompagnata da tutti gli italiani in questa ulteriore e splendida esperienza". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, consegnando a Samantha Cristoforetti la bandiera italiana che porterà a bordo della Stazione spaziale Internazionale (Iss) nella missione in programma per la primavera del 2022. Il capo dello Stato ha rivolto i complimenti all'Agenzia spaziale "per quello che fa" e che dimostra come siamo "proiettati con concretezza nel futuro". L'astronauta italiana ha espresso il suo "piacere immenso" nell'incontrare nuovamente Mattarella che "in questi sette anni ci è stato sempre vicino" e ha sottolineato l'orgoglio di avere la "possibilità di portare nello spazio la bandiera italiana".

