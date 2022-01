Juve, l’ex punge: “Mancano leader e personalità” (Di venerdì 7 gennaio 2022) l’ex centrocampista bianconero, Sami Khedira, ora in forza all’Hertha Berlino, ha parlato nel corso della cerimonia di premiazione dei Best Fifa Awards 2021 del momento della squadra di Allegri, senza risparmiarsi qualche critica. Khedira Juve Allegri“Due, tre anni fa, la società ha deciso di cambiare l’idea del calcio e dei giocatori, ma hanno sbagliato. La squadra è completamente nuova, con giocatori giovani, senza tanta esperienza, manca equilibrio e credo non ci siano dei leader, tolti Chiellini e Bonucci. A centrocampo non ci sono leader ma non è un problema di qualità, ma di personalità e spero lo possano risolvere“. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 gennaio 2022)centrocampista bianconero, Sami Khedira, ora in forza all’Hertha Berlino, ha parlato nel corso della cerimonia di premiazione dei Best Fifa Awards 2021 del momento della squadra di Allegri, senza risparmiarsi qualche critica. KhediraAllegri“Due, tre anni fa, la società ha deciso di cambiare l’idea del calcio e dei giocatori, ma hanno sbagliato. La squadra è completamente nuova, con giocatori giovani, senza tanta esperienza, manca equilibrio e credo non ci siano dei, tolti Chiellini e Bonucci. A centrocampo non ci sonoma non è un problema di qualità, ma die spero lo possano risolvere“. Francesco Scanu

