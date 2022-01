Immagini orwelliane Grillo contro l' obbligo

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Ennesima spaccatura nel Movimento 5 Stelle. Mentre Conte ha accettato l'agli over 50,punta i piedi: "Pesa molto e non bastano solo i vaccini per combattere il Covid"

Il post di Beppe Grillo 'Essere soggetti a controlli del governo centrale, e ancor più a trattamenti sanitari obbligatori, evocache pesano molto psicologicamente'. Così il ...Il fondatore del M5s sul suo blog. 'Il bilancio delle strategie adottate in Occidente contro la pandemia è deludente. La vaccinazione non basta'. Un intervento che rischia di accendere ancor più gli ...“Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una multa (100 euro) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41 euro x 2) rende l’obbligo stesso una grottesca buffonata . Dispiace vederla arri ...Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, in un lungo post sul suo blog sconfessa Mario Draghi per l'imposizione dell'obbligo vaccinale per gli over ...