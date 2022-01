Il ritorno di Dayane Mello al GF Vip e sorpresa a Soleil Sorge: “Mi manca” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Soleil Sorge ha una tifosa accanita al di fuori della casa del Grande Fratello Vip. Dayane Mello fa il tifo per lei e non lo nasconde, anzi lo rende pubblico e lo fa sapere a tutti i suoi follower. La modella brasiliana dopo aver vissuto in prima persona l’esperienza del reality show, lo scorso anno, dimostra il suo orgoglio nei confronti dell’amica e confessa di sentirne la mancanza. I fan del Grande Fratello Vip non stanno nella pelle dopo aver saputo che Dayane Mello, grande protagonista della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, sta per tornare in Casa. Ecco quando vedremo Dayane a Cinecittà e cosa farà durante la puntata. Dayane Mello ospite speciale della nuova puntata per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022)ha una tifosa accanita al di fuori della casa del Grande Fratello Vip.fa il tifo per lei e non lo nasconde, anzi lo rende pubblico e lo fa sapere a tutti i suoi follower. La modella brasiliana dopo aver vissuto in prima persona l’esperienza del reality show, lo scorso anno, dimostra il suo orgoglio nei confronti dell’amica e confessa di sentirne lanza. I fan del Grande Fratello Vip non stanno nella pelle dopo aver saputo che, grande protagonista della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, sta per tornare in Casa. Ecco quando vedremoa Cinecittà e cosa farà durante la puntata.ospite speciale della nuova puntata per ...

