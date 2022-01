GUIDA TV 7 GENNAIO 2022: UN VENERDÌ TRA THE VOICE SENIOR, GFVIP, THE GOOD DOCTOR E IL MEGLIO DI CROZZA (Di venerdì 7 gennaio 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETE ORA TRASMISSIONE DESCRIZIONE 21:25 The VOICE SENIOR Talent 21:20 The GOOD DOCTOR 1°Tv Serie Tv 21:20 L’Ufficiale e La Spia 1°Tv Film 21:30 Io Speriamo Che Me la Cavo Film 21:45 Grande Fratello Vip Reality 21:20 I Mercenari 2 Film 21:15 JFK: Un Caso Ancora Aperto Film 21:30 Nonno, Questa Volta è Guerra Film 21:35 I Migliori Fratelli di CROZZA Intrattenimento https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads/2022/01/InShot 20220107 111225186.mp4 Leggi su bubinoblog (Di venerdì 7 gennaio 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETE ORA TRASMISSIONE DESCRIZIONE 21:25 TheTalent 21:20 The1°Tv Serie Tv 21:20 L’Ufficiale e La Spia 1°Tv Film 21:30 Io Speriamo Che Me la Cavo Film 21:45 Grande Fratello Vip Reality 21:20 I Mercenari 2 Film 21:15 JFK: Un Caso Ancora Aperto Film 21:30 Nonno, Questa Volta è Guerra Film 21:35 I Migliori Fratelli diIntrattenimento https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads//01/InShot0107 111225186.mp4

