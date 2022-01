Gli unici immunizzati sono i guariti, i vaccini non tutelano dall’infezione, dicono ora i medici (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un nuovo studio spiega come mai la riesplosione dei contagi di Covid nonostante gran parte della popolazione sia ormai vaccinata. Ce lo stiamo chiedendo tutti da settimane: come mai, nonostante la percentuale dei vaccinati in Italia abbia raggiunto il 90% o quasi, i contagi di Covid sono riesplosi? Anche persone già vaccinate con due o L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un nuovo studio spiega come mai la riesplosione dei contagi di Covid nonostante gran parte della popolazione sia ormai vaccinata. Ce lo stiamo chiedendo tutti da settimane: come mai, nonostante la percentuale dei vaccinati in Italia abbia raggiunto il 90% o quasi, i contagi di Covidriesplosi? Anche persone già vaccinate con due o L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

RobertoBurioni : Gli UNICI motivi validi per un'esenzione medica dal vaccino sono una gravissima anafilassi in occasione della prima… - lilyrosemylove : RT @savanaceleste: Lulú lucidissima: Biagio prima di uscire mi ha consigliato di capire bene chi mi vuole bene. Infatti lo so, quando ho li… - italiacentrale : @dottorbarbieri Pazzesco, ma comunque la sostanza non cambia. Gli unici non disposti a scaricare o mostrare il pass… - xixeIIonjass : RT @PippoMM1: @na2_de @acmilan @GmaHappymilan @gippu1 @AntoVitiello @AlessioTackle @AloBrasil1974 @RadioRossonera @pellegatticarlo @ASaelem… - deliciousval : @JamieJonessss Non leggo libri rosa (nulla in contrario) anche perché gli unici libri rosa che ho letto:Gabriel's I… -