Flurona che cos’è la combinazione Covid-influenza | cosa si sa della nuova infezione e quali sono i sintomi

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 7 gennaio 2022) La parolaè stata coniata il 30 dicembre 2021 dal quotidiano israeliano Ynet, a seguito di un caso individuato al Rabin Medical Center di Petah Tikva, a pochi chilometri da Tel Aviv. Dopo delle analisi cliniche, una donna incinta si è dimostrata positiva per entrambi i virus dele dell’, per inon era vaccinata, come ha detto Arnon Vizhnitser, direttore del dipartimento di Ginecologia dell’ospedale. I dubbi principali degli esperti riguardano l’effetto di questacondizione sull’apparato respiratorio, in quanto entrambe le malattie posattaccare il tratto respiratorio superiore.la: infenzione da, termine non ...