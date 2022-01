Doc-Nelle tue mani 2 | si parte il 13 gennaio | le anticipazioni

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Ci siamo, l’attesa è finita! Il 132022 andrà in onda la prima puntata della seconda stagione di Doc-tue. La serie capace di incollare fino a 7 milioni di spettatori davanti alla tv su Rai 1 sta per tornare. Luca Argentero nei panni del dottor Fanti sarà ancora una volta protagonista. Lo ritroveremo ovviamente in ospedale: deve fare di tutto per riprendersi il ruolo da primario. Ma deve anche fare i conti con quello che succederà in Italia e nel mondo. In questa stagione di Doc, infatti, tutti i medici e gli infermieri faranno i conti con il covid 19. Per la prima volta in una serie televisiva del nostro paese, si parlerà della pandemia. E pensare, tra l’altro, che la storia che ha reso unica questa serie, è quella del dottore che era primario a Codogno, la cittadina diventata nota proprio per i primi casi ...