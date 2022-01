Djokovic, l'urlo della mamma: 'Chiuso in una stanza piena di insetti' (Di venerdì 7 gennaio 2022) MELBOURNE (Australia) - Dijana, la madre di Novak Djokovic, ha raccontato il colloquio telefonico avuto con il figlio , rinChiuso nell'hotel a Melbourne: " Come volete che mi senta, è terribile. Novak ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 7 gennaio 2022) MELBOURNE (Australia) - Dijana, la madre di Novak, ha raccontato il colloquio telefonico avuto con il figlio , rinnell'hotel a Melbourne: " Come volete che mi senta, è terribile. Novak ...

Agenzia_Ansa : 'Libertà per Djokovic!', l'urlo dei sostenitori radunati fuori dall'hotel a Melbourne. Fan e connazionali supportan… - MaurizioTorchi2 : RT @Agenzia_Ansa: 'Libertà per Djokovic!', l'urlo dei sostenitori radunati fuori dall'hotel a Melbourne. Fan e connazionali supportano il c… - HardRock900 : Liberta' per Djokovic!', l'urlo dei sostenitori radunati fuori dall'hotel a Melbourne Fan e connazionali supportano… - Zamberlett : RT @Agenzia_Ansa: 'Libertà per Djokovic!', l'urlo dei sostenitori radunati fuori dall'hotel a Melbourne. Fan e connazionali supportano il c… - Paola_zrz : RT @Agenzia_Ansa: 'Libertà per Djokovic!', l'urlo dei sostenitori radunati fuori dall'hotel a Melbourne. Fan e connazionali supportano il c… -