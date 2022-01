Diretta Grande Fratello Vip: puntata di venerdì 7 gennaio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Diretta Grande Fratello Vip 6 per il trentaduesimo appuntamento nuovi scontri e nuove sorprese per i concorrenti: i dettagli Diretta Grande Fratello Vip 6, il trentaduesimo appuntamento il Grande Fratello Vip riserva ai vipponi nuove sorprese e nuovi confronti. Durante la puntata decisiva ci saranno tanti colpi di scena Alfonso Signorini entra nella Casa Il conduttore Alfonso Signorini per questa puntata speciale è entrato Direttamente nella Casa per guardare negli occhi i concorrenti in gara dopo gli ultimi accadimenti avvenuti all’interno della Casa. Leggi anche –> manuel bortuzzo posticipa laddio al gf vip ecco quando va via L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di venerdì 7 gennaio 2022)Vip 6 per il trentaduesimo appuntamento nuovi scontri e nuove sorprese per i concorrenti: i dettagliVip 6, il trentaduesimo appuntamento ilVip riserva ai vipponi nuove sorprese e nuovi confronti. Durante ladecisiva ci saranno tanti colpi di scena Alfonso Signorini entra nella Casa Il conduttore Alfonso Signorini per questaspeciale è entratomente nella Casa per guardare negli occhi i concorrenti in gara dopo gli ultimi accadimenti avvenuti all’interno della Casa. Leggi anche –> manuel bortuzzo posticipa laddio al gf vip ecco quando va via L'articolo 361magazine.

Advertising

rtl1025 : ??? Il #Capodanno di RTL 102.5 inizia alla grande con il sorriso e gli auguri in diretta di @LauraPausini! ?? Non p… - RaiUno : Questa sera dalle 21.00, in diretta da Terni, Amadeus con #LannoCheVerrà ci accompagnerà verso il nuovo anno e come… - fabiofabbretti : #GFVIP: la 32sima puntata in diretta minuto per minuto su - 361_magazine : - CURRENTIGIUSEPP : @GF_diretta Caro grande fratello vi siete sputtanati, ora entra anche Delia, questo significa che è tutto scritto n… -