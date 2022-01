(Di venerdì 7 gennaio 2022) Prato, 7 gennaio 2022 - Non aveva fatto in tempo a vaccinarsi. Aveva deciso tardi, molto tardi, troppo tardi: alla fine aveva prenotato la prima dose, ma si è ammalata appena prima del suo ...

Advertising

fanpage : La professoressa Antonella Viola è sotto scorta cautelare dopo pesanti minacce da parte dei #NoVax - qn_lanazione : Covid, professoressa di liceo muore a 55 anni #Prato - Unomattina : #Covid, variante #omicron e la riaprtura delle scuole: in collegamento la professoressa Valeria Sentili, Preside de… - crodinoporco : professoressa che se ne fregava delle norme anti covid è positiva?? - n_masini : RT @SimonaMalpezzi: Massima solidarietà alla professoressa Antonella #Viola impegnata da mesi nella lotta contro il Covid. I no vax parlano… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid professoressa

La Nazione

L'ultimo giorno di lezione è stato il 24 novembre, poi la positività al. A metà dicembre era stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Stefano. Dopo una ventina di giorni nei ...... guidata dal presidente Emmanuele Francesco Maria Emanuele, con la direzione della... che ha permesso di aiutare famiglie e comunità nell'attività di contrasto al, non sempre ...Docente del liceo artistico "Brunelleschi", non era vaccinata. Aveva prenotato la prima dose ma si è ammalata prima ...La mamma positiva non vaccinata è originaria della provincia di Salerno ed ha partorito alla 32esima settimana. Il parto al Policlinico Federico II di Napoli ...