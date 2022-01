Covid, il monitoraggio Iss: Emilia, Toscana, Abruzzo e VdA in giallo dal 10 gennaio. Raddoppia l’incidenza dei contagi per 100 mila abitanti (da 783 a 1669 in 7 giorni) (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Liguria evita l’arancio. Sale anche l’indice Rt che passa da 1,18 a 1,43 e cresce la pressione sugli ospedali (il dato sulle terapie intensive passa da 12,9% a 15,4%) Leggi su lastampa (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Liguria evita l’arancio. Sale anche l’indice Rt che passa da 1,18 a 1,43 e cresce la pressione sugli ospedali (il dato sulle terapie intensive passa da 12,9% a 15,4%)

Advertising

Agenzia_Ansa : Monitoraggio Gimbe, impennata di casi di Covid: +153% in sette giorni. Attualmente positivi 1,2 milioni. La 'sanità… - PietroMazzara : AC Milan comunica che tutti i calciatori testati nella giornata odierna sono risultati negativi al Covid-19. Nei p… - Agenzia_Ansa : Sale il tasso di occupazione in terapia intensiva e in aree non critiche. L'incidenza a livello nazionale dei casi… - Mikepub1 : RT @BarbaraRaval: Aggiornamento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità relativo al monitoraggio dei dati Covid del 28 dicembre 2021. S… - ClarkKe25897431 : RT @BarbaraRaval: Aggiornamento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità relativo al monitoraggio dei dati Covid del 28 dicembre 2021. S… -