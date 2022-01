Covid | De Luca | La Campania resta in zona bianca | ma siamo fortemente a rischio

Advertising

Le misure del Governo per l'emergenza Covid appaiono del tutto insufficienti. Covid, il governatore della Campania De Luca: 'Meglio rinviare la riapertura delle scuole di 20-30 giorni' COVID, NUOVE MISURE DEL GOVERNO AL DI SOTTO DEL NECESSARIO "Una confusione indescrivibile, ingestibile e incontro…

...fino a febbraio del governatore Vincenzo De, anche i presidi campani chiedono tempo . "La situazione è molto grave . Qui a Napoli già due ospedali sono stati riconvertiti in reparti. ..."E' il caos, le norme sul contact tracing e sul testing non funzionano, sono inapplicabili - dice il governatore venetoZaia - . Ai genitori diciamo già che non siamo in grado di far fronte a ..."CORONAVIRUS: facciamo il punto della situazione sui contagi, sulle scuole, sulla diffusione della variante omicron, sulla campagna vaccinale e sulle misure per il contenimento della pandemia", afferm ...Il ministro Bianchi: "Nessun ripensamento". I presidi: "Ritorno in presenza solo dal 31". Anche Pregliasco e Galli per la didattica a distanza. Zaia: "Impossibile fare il tracciamento" ...