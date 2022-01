Chi era la maga Circe e qual è la sua storia? (Di venerdì 7 gennaio 2022) Circe è una figura indimenticabile della mitologia greca. Potremmo definirla l’emblema della malia e dell’incanto intrigante. Per alcuni commentatori si tratta di una maga, per altri di una dea. Omero ce la presenta nell’Odissea come la signora dell’isola di Eaa, e come figlia del dio Elio e della ninfa Perse, sorella di Eeta e di Pasifae. Dopo millenni, la figura di questo personaggio è ancora misteriosa e affascinante… Circe offre la coppa a Ulisse nell’opera di John William Waterhouse – curiosauro.itChi era davvero Circe? Sappiamo che Circe dimorava nella mitica isola Eea, che oggi identifichiamo con capo Circeo, nel Lazio. Omero la chiamava dea, ma oggi la figura è ricordata come un prototipo quasi archetipico di strega. Il poeta la descrive come signora assoluta dell’isola ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 7 gennaio 2022)è una figura indimenticabile della mitologia greca. Potremmo definirla l’emblema della malia e dell’incanto intrigante. Per alcuni commentatori si tratta di una, per altri di una dea. Omero ce la presenta nell’Odissea come la signora dell’isola di Eaa, e come figlia del dio Elio e della ninfa Perse, sorella di Eeta e di Pasifae. Dopo millenni, la figura di questo personaggio è ancora misteriosa e affascinante…offre la coppa a Ulisse nell’opera di John William Waterhouse – curiosauro.itChi era davvero? Sappiamo chedimorava nella mitica isola Eea, che oggi identifichiamo con capoo, nel Lazio. Omero la chiamava dea, ma oggi la figura è ricordata come un prototipo quasi archetipico di strega. Il poeta la descrive come signora assoluta dell’isola ...

