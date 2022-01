Calciomercato Napoli | notizia bomba su Coutinho! I dettagli

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo l’ufficialità di stamattina dell‘acquisto di Axel Tuanzebe, continuano a rimbalzare le voci diper il. L’ultima che è arrivata segnala di un interessamento a dir poco inaspettato. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, infatti, sembra che ilabbia fatto un tentativo in extremis per il fantasista del Barcellona Philippe Coutinho. Il brasiliano però si era già promesso all’Aston Villa, società che stamattina ha chiuso definitivamente per il suo acquisto. Nelle idee del club, l’ex Inter e Liverpool poteva rappresentare il sostituto ideale di Lorenzo Insigne, ormai promesso sposo del Toronto. A chiudere per il suo acquisto, invece, è stato l’Aston Villa, il quale ha garantito al calciatore il 60% dello stipendio che percepiva al Barcellona (circa 16 milioni di euro all’anno per i prossimi 6 ...

Commenta per primo.com torna su Twitch dopo le feste! L'attaccante per la Juve, i colpi viola, il Milan in difesa, sorprese Inter e Roma,sull'attenti e trattative estere, tanto mercato, ma anche ...Zinedine Zidane © LaPresseIl pareggio con ilha riaperto il dibattito sulle effettive capacità di Allegri. Contro una squadra azzurra decimata dalle assenze e praticamente senza cambi, era ...A Pressing, Riccardo Trevisani ha analizzato la prestazione della Juventus contro il Napoli, soffermandosi principalmente sui problemi che i bianconeri hanno in attacco, in fase realizzativa, facendo.Il Napoli chiude un importante colpo per la difesa, con l'arrivo di Axel Tuanzebe in prestito dal Manchester United ...