Calciomercato Juve | Xavi torna alla carica per Morata | ora cambia tutto

Advertising

SkySport : Juventus, Crystal Palace su Ramsey. Vieira: 'Top player, sarebbe un gran colpo!' #SkySport #SkyCalciomercato… - Gazzetta_it : Lukaku sul mercato: la Juve spera e riapre la caccia a #Vlahovic - Gazzetta_it : Juve, l'attesa è (quasi) finita: si scioglie il nodo Icardi. E con Morata patto di ferro - calciomercato_m : KKN - De Maggio: 'Se Ghoulam è quello contro la Juve, il mercato si chiude con l'arrivo di Tuanzebe'… - junews24com : Haaland Juve, Watzke: «Ecco dove giocherà. Sarà difficile trattenerlo» - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve

Corriere dello Sport

Il gioco, quindi, non convince, neanche dopo il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, e urge invece, secondo molti, un intervento deciso sul. Siamo a gennaio e, dopo metà ...In scadenza di contratto nel 2023 con la, Ramsey " ex Arsenal " non hai mai del tutto convinto in bianconero anche a causa dei tanti problemi fisici. Solo 5 spezzoni di gara in stagione e un ...Sami Khedira ha parlato del nuovo corso della Juventus: "Credo non ci siano dei leader, tolti Chiellini e Bonucci" ...Alla vigilia della finale di Supercoppa italiana tra Juventus e Milan l'allenatore rossonero è intervenuto in conferenza stampa ...