Blocco licenziamenti: le novità 2022 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Termina il 2021, e con esso scadono le proroghe per il Blocco licenziamenti: cosa aspettarsi nel 2022? La persistente criticità pandemica, e il conseguente affanno del tessuto sociale ed economico italiano, ha spinto anche la Manovra 2022 a porre paletti, più o meno rigidi, per i procedimenti di licenziamento in questa prima fase dell'anno. La Legge di Bilancio 2022, infatti, rinnova la necessità di aggiornare le disposizioni in ambito licenziamenti dopo la scadenza dell'ultima proroga dell'articolo 41 del DL 18 2020. A contribuire alla decisione del legislatore è stata anche la diffusione incontrollata della variante Omicron, di fatto tra le ragioni principali della proroga dello stato di emergenza in Italia. Le novità 2022 Il nuovo ...

