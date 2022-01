Bcc San Marzano, incontri d’autore: Myrta Merlino parla di “Donne che sfidano la tempesta” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Proseguono in grande stile gli incontri con l’autore organizzati dalla BCC San Marzano in collaborazione con il Libro Possibile a Taranto, presso lo storico Teatro Orfeo in Via Pitagora 80. Dopo lo straordinario successo della presentazione di Oscar Farinetti, sabato 15 gennaio è la volta di Myrta Merlino con la sua ultima opera letteraria sulle tematiche legate alla parità di genere “Donne che sfidano la tempesta” edita da Solferino, in cui la nota giornalista, autrice e conduttrice televisiva spiega come una nuova leadership al femminile è possibile, ma va conquistata facendo squadra soprattutto nel nuovo scenario delineato dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Qual è oggi il posto che le Donne occupano nella scacchiera della società? Con la pandemia ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 gennaio 2022) Proseguono in grande stile glicon l’autore organizzati dalla BCC Sanin collaborazione con il Libro Possibile a Taranto, presso lo storico Teatro Orfeo in Via Pitagora 80. Dopo lo straordinario successo della presentazione di Oscar Farinetti, sabato 15 gennaio è la volta dicon la sua ultima opera letteraria sulle tematiche legate alla parità di genere “chela” edita da Solferino, in cui la nota giornalista, autrice e conduttrice televisiva spiega come una nuova leadership al femminile è possibile, ma va conquistata facendo squadra soprattutto nel nuovo scenario delineato dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Qual è oggi il posto che leoccupano nella scacchiera della società? Con la pandemia ...

