Australia | al via il durissimo lockdown per non vaccinati | non si esce nemmeno per lavorare

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen — L’continua ad essere al centro dell’attenzione: da giorni infatti non si fa altro che parlare del caso del tennista Novak ?okovi?, episodio di richiamo internazionale dai contorni paradossali capace di rispecchiare la triste epoca in cui siamo immersi: la divisione tra i sostenitori del gesto dello sportivo e i detrattori dello stesso, assume tutte le caratteristiche del tifo da stadio, aspetto purtroppo inevitabile se si considera la crudele divisione sociale artatamente messa in atto, checché ne dica il Presidente della Repubblica uscente.: il ritorno dell’isola prigione La splendida isola, che per tanto tempo è stata il simbolo di libertà capace di combinare un contatto con la natura più selvaggia e una popolazione all’insegna del caratteristico no worries, sembra essere tornata alle sue origini anglosassoni di ...

La doppista ceca sarebbe entrata in Australia con un'esenzione dal vaccino per una recente infezione Covid: vicenda collegata a quella di Djokovic? Altro forfait per l'Australian Open 2022: Kei Nishikori si è chiamato fuori perché i problemi all'anca, che già lo avevano costretto a terminare anzitempo la stagione 2021, continuano a perseguitarlo.