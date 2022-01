Ubriaco vuole salire su bus e poi distrugge vetrata deposito (Di giovedì 6 gennaio 2022) Prima ha urlato, e poi si è scagliato contro la vetrata del capolinea al deposito di autobus a Pagani, nel Salernitano. Lo fanno sapere i segretari della Filt CgilSalerno, Gerardo Arpino, e della Uiltrasporti, Francesco D’Amato, secondo cui l’uomo, “in evidente stato di ebbrezza, si e’ recato nella rimessa pretendendo di dover usufruire di un bus per Sarno”. Il gesto dell’uomo, aggiungono i sindacalisti, “ha distrutto la vetrata del capolinea creando paura, tensione e malcontento tra il personale presente”. E ribadiscono la necessità di “attivare, quanto prima, i sistemi di videosorveglianza e rimettere al centro delle discussioni la parola sicurezza come necessita’ per la salvaguardia del personale e degli utenti”. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 6 gennaio 2022) Prima ha urlato, e poi si è scagliato contro ladel capolinea aldi autobus a Pagani, nel Salernitano. Lo fanno sapere i segretari della Filt CgilSalerno, Gerardo Arpino, e della Uiltrasporti, Francesco D’Amato, secondo cui l’uomo, “in evidente stato di ebbrezza, si e’ recato nella rimessa pretendendo di dover usufruire di un bus per Sarno”. Il gesto dell’uomo, aggiungono i sindacalisti, “ha distrutto ladel capolinea creando paura, tensione e malcontento tra il personale presente”. E ribadiscono la necessità di “attivare, quanto prima, i sistemi di videosorveglianza e rimettere al centro delle discussioni la parola sicurezza come necessita’ per la salvaguardia del personale e degli utenti”. Consiglia

Ultime Notizie dalla rete : Ubriaco vuole Uomo ubriaco irrompe nell'Ambulatorio popolare di Barletta ... uno dei referenti del consiglio direttivo: "L'Ambulatorio Popolare di Barletta è, e vuole ... poco dopo le 17, è entrato un uomo alto quasi due metri, visibilmente e completamente ubriaco, che di lì a ...

BUNGA BUNGA SILVIO FOR PRESIDENT? ... vuole al Colle e quello più timido di Salvini. Magari alcuni deputati della Lega si ricordano quando Umberto Bossi definiva Berlusconi Wanna Marchi, bollito, povero pirla, ubriaco da bar, piduista, ...

Ubriaco vuole salire su bus, poi distrugge una vetrata nel deposito La Repubblica Ubriaco vuole salire su bus, poi distrugge una vetrata nel deposito Prima ha urlato, e poi si è scagliato contro la vetrata del capolinea al deposito di autobus a Pagani, nel Salernitano. Lo fanno sapere i segretari della Filt Cgil Salerno, Gerardo Arpino, e della Uil ...

Mi ubriaco dunque esisto: il triste Capodanno che si festeggia ogni week end Ci vorrebbe una regola semplice per capire chi apre perchè ama il centro storico da chi invece il centro storico lo vuole sfruttare: apri di notte solo se apri anche di giorno. Buona parte giovani, sp ...

