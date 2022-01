Tiziano Ferro piange Jake, “Il ragazzo con tre cuori” (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Il ragazzo con tre cuori”, così lo chiamava. Tiziano Ferro piange Jake stamattina e condivide un toccante messaggio sui social insieme a due immagini. Nella prima c’è Jake in tutto il suo splendore, nella seconda Tiziano Ferro e Victor che lo piangono. Il cantante ha condiviso oggi con i fan una perdita importante. Il suo fidato amico a quattro zampe, Jake, non c’è più. Era uno dei cani anziani adottati da Tiziano e Victor in America per donare amore e supporto a tutti quegli animali, ormai non più cuccioli, che difficilmente trovano una nuova famiglia dopo essere stati brutalmente abbandonati dalla precedente. Ma sono cani più desiderosi e bisognosi di affetto e di cure, quelli che ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Ilcon tre”, così lo chiamava.stamattina e condivide un toccante messaggio sui social insieme a due immagini. Nella prima c’èin tutto il suo splendore, nella secondae Victor che lo piangono. Il cantante ha condiviso oggi con i fan una perdita importante. Il suo fidato amico a quattro zampe,, non c’è più. Era uno dei cani anziani adottati dae Victor in America per donare amore e supporto a tutti quegli animali, ormai non più cuccioli, che difficilmente trovano una nuova famiglia dopo essere stati brutalmente abbandonati dalla precedente. Ma sono cani più desiderosi e bisognosi di affetto e di cure, quelli che ...

