Super green pass o pass ?base?? Tutti i casi. Multe salate a chi va al lavoro senza certificato (Di venerdì 7 gennaio 2022) Con il decreto varato ieri dal governo Draghi l'Italia entra nel ristrettissimo numero di Paesi europei che prevedono l'obbligo vaccinale per età e si unisce a Grecia e Austria.... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 7 gennaio 2022) Con il decreto varato ieri dal governo Draghi l'Italia entra nel ristrettissimo numero di Paesi europei che prevedono l'obbligo vaccinale per età e si unisce a Grecia e Austria....

VittorioSgarbi : «Super Green Pass»: scelta illiberale. Discriminazioni da Stato totalitario. Fanno pena. Non si capisce quale perve… - petergomezblog : Misure Covid, il cdm vara all’unanimità nuovo decreto: obbligo vaccinale per gli over 50. Draghi decide di non spie… - Agenzia_Ansa : Fino al 31 marzo 2022 servirà il Super Green pass per accedere ai 'servizi alla persona' come il parrucchiere ma an… - maremmmana : RT @ImolaOggi: Modena, ex primario Giovanardi: 'Tolgono i diritti civili senza basi mediche. Green pass e super green pass sono invenzioni… - ninoBertolino : RT @molumbe: Mia figlia, 20 anni, ad agosto ha contratto la variante Delta del covid, 6 mesi di green pass, 2 giorni fa positiva alla Omicr… -