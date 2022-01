Sonia Bruganelli sui social si prende in giro da sola “Abbiamo fatto …” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Chi ha seguito la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso lunedì 3 gennaio 2022 avrà sicuramente notato l’assenza dell’opinionista Sonia Bruganelli che per l’occasione è stata sostituita da Laura Freddi. Ma, per quale motivo? La donna al momento si trova in vacanza insieme alla famiglia a Dubai e proprio nelle scorse ore è intervenuta sui social per lamentarsi del tempo trovato. Ma, quali sono state le sue parole? Sonia Bruganelli in vacanza a Dubai insieme alla famiglia L’assenza di Sonia Bruganelli dallo studio del GF Vip lo scorso lunedì 3 gennaio ha fatto nascere il dubbio nei telespettatori che questa potesse essere legata alla lite con Signorini avvenuta nella puntata precedente. In molti hanno pensato che l’opinionista avesse ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 gennaio 2022) Chi ha seguito la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso lunedì 3 gennaio 2022 avrà sicuramente notato l’assenza dell’opinionistache per l’occasione è stata sostituita da Laura Freddi. Ma, per quale motivo? La donna al momento si trova in vacanza insieme alla famiglia a Dubai e proprio nelle scorse ore è intervenuta suiper lamentarsi del tempo trovato. Ma, quali sono state le sue parole?in vacanza a Dubai insieme alla famiglia L’assenza didallo studio del GF Vip lo scorso lunedì 3 gennaio hanascere il dubbio nei telespettatori che questa potesse essere legata alla lite con Signorini avvenuta nella puntata precedente. In molti hanno pensato che l’opinionista avesse ...

sofia3visan : RT @evilmariahs1: Sonia Bruganelli, su Instagram, ha giustificato le offese di Katia a Miriana e Lulù dicendo che è una donna anziana e sta… - ___not_today : RT @angelica9_6: Non Sonia Bruganelli NERA per due ore con Signorini per averle tolto in malo modo la parola che però poi giustifica frasi… - GuidoCordeschi : RT @Lilly10900: Ah ma quindi Katia era gia stanca da settembre quando ho comiciato con frasi razziste contro Sami e omofobe 'sembri un ricc… - Lilly10900 : Ah ma quindi Katia era gia stanca da settembre quando ho comiciato con frasi razziste contro Sami e omofobe 'sembri… - 3Mastri : @Bradipo21884309 Scriviamo queste cose taggando GFVIP Alfonso Signorini Adriana Volpe e Sonia Bruganelli -