Sarri: «Non possiamo non vincere se giochiamo così, ma raramente ho visto un secondo tempo così» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo il pareggio contro l’Empoli all’Olimpico, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. “Il risultato non ci soddisfa, si ha la sensazione che la squadra ha fatto una grandissima partita, con tanti tiri in porta e molte occasioni da gol. È una gara che poi non soddisfa perché stai 0-2 dopo dieci minuti. La motivazione della squadra mi è piaciuta anche per il modo in cui ha reagito a tante occasioni sfavorevoli e contrarie. Poi dobbiamo valutare perché dopo dieci minuti siamo sotto 2-0 e perché nel secondo tempo l’Empoli entra nella nostra area di rigore una sola volta e fa gol“. “Dobbiamo studiare i nostri errori e capirne il perché. Dalla panchina il gol di Patric mi sembrava buono, su Zaccagni mi sembrava netto il rigore. Credo sia assurdo che non sia stato ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo il pareggio contro l’Empoli all’Olimpico, l’allenatore della Lazio, Maurizio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. “Il risultato non ci soddisfa, si ha la sensazione che la squadra ha fatto una grandissima partita, con tanti tiri in porta e molte occasioni da gol. È una gara che poi non soddisfa perché stai 0-2 dopo dieci minuti. La motivazione della squadra mi è piaciuta anche per il modo in cui ha reagito a tante occasioni sfavorevoli e contrarie. Poi dobbiamo valutare perché dopo dieci minuti siamo sotto 2-0 e perché nell’Empoli entra nella nostra area di rigore una sola volta e fa gol“. “Dobbiamo studiare i nostri errori e capirne il perché. Dalla panchina il gol di Patric mi sembrava buono, su Zaccagni mi sembrava netto il rigore. Credo sia assurdo che non sia stato ...

